Fortnite: un leak svela il terrificante set Nitehare

Nonostante gli aggiornamenti più piccoli di Fortnite Battaglia Reale non contengano solitamente oggetti nascosti, pare che i dataminer siano riusciti a scovare un intero set di oggetti inediti all'interno della patch di questa mattina, che ha portato il gioco alla versione 8.40.1.

Il set in questione sembra essere una sorta di versione malvagia del coniglio pasquale e, indossandola, potrete terrorizzare gli avversari che vi incroceranno sul loro cammino. Ad accompagnare la skin, Nitehare, troviamo anche il dorso decorativo Floppy (probabilmente incluso nella skin) e lo strumento da raccolta Steel Carrot, che come suggerisce il nome è una vera e propria carota d'acciaio. Il costume in questione sembra essere epico, quindi il suo costo dovrebbe essere di circa 1.500 V-Buck. Non è però da escludere che il set possa arrivare sotto forma di un nuovo starter pack o con qualche nuova promozione.

Prima di lasciarvi ad alcune immagini e video che mostrano tutti i dettagli del set, vi ricordiamo che con il lancio della Stagione 9 gli alieni potrebbero invadere la mappa del battle royale. Pare inoltre che i celebri streamer Ninja e Courage continuino a criticare Epic Games per i cambiamenti apportati di recente al gioco.