Fortnite leak: svelate le nuove sfide della settimana 7

Trapelano in anticipo le (presunte) Sfide della Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, in arrivo giovedì 8 ottobre. Quali sfide attendono i giocatori questa settimana? Scopriamolo con questo nuovo leak.

Da segnalare le nuove sfide dedicate ai supereroi Marvel tra cui Iron Man e Storm, a proposito di Iron Man sembra che proprio Tony Stark possa essere il tramite per far tornare la vecchia mappa di Fortnite che abbiamo imparato a scoprire e apprezzare durante il Capitolo 1.

Fortnite Sfide Settimana 7

Cercare i forzieri a Gattogrilli

Scoprire il laboratorio di Tony Stark

Guidare una macchina da Sabbie Sudate a Brughiere Brumose in meno di 4 minuti

Colpire gli avversari dopo averli danneggiati con la mossa di Storm

Colpire gli avversari a Castello Corallo

Eliminare gli avversari a Moli Molesti

Entrare nel vault Dominio di Doom

Distruggere le ragnatele all'Autorità

In attesa che le Sfide della Settimana 7 partano ufficialmente vi ricordiamo che oggi è possibile ottenere 185 V-Buck gratis in Fortnite, inoltre è stata avvistata una skin esclusiva di Fortnite per PlayStation 5, restiamo in attesa che Epic Games si sbilanci sull'argomento. Il Battle Royale godrà di un corposo aggiornamento gratuito per PS5 e Xbox Series X/S che introdurrà il Ray Tracing e altre ottimizzazioni tecniche per le console di nuova generazione.