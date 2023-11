Fortnite: un leak svelerebbe le iniziative previste per il grande Evento del Capitolo 5

Mentre circolano gli ultimi leak relativamente all'aggiunta di una modalità in stile rock band e Guitar Hero in Fortnite, il noto dataminer iFireMonkey avrebbe scovato alcune informazioni riguardanti l'imminente Live Event per il Capitolo 5.

Stando a quanto indicato dal dataminer, l'evento non comprenderà solo un concerto tenuto dall'artista musicale Eminem, ma presenterà anche il rumoreggiato crossover con LEGO, la modalità Rocket Racing e la modalità Fortnite Festival a tema musicale.

Si tratta, a conti fatti, di una serie di rumor che circolano da diversi giorni. Se queste informazioni fossero vere, la compresenza di tutti questi elementi potrebbe dar vita a uno dei più grandi eventi di Fortnite di sempre.

Eminem dovrebbe far parte dello spettacolo d'apertura del Big Bang, con tanto di skin al seguito nel negozio e stili aggiuntivi. Dovrebbe esserci una versione più classica di Slim Shady con emote integrata e una versione da gangster chiamata Marshall Never More.

La modalità Festival, invece, darebbe ai giocatori la possibilità di sbloccare ricompense esibendosi su un palco virtuale nel ruolo di cantanti, chitarristi, batteristi o bassisti, sia da soli che in squadra.

L'evento Live del Capitolo 5 si svolgerà il 2 dicembre 2023 alle 20:00 (ora italiana). L’annuncio stesso afferma che sarà un “evento indimenticabile” con una “rivelazione memorabile verso la fine”. A quel punto, fugate tutte le indiscrezioni, ne sapremo effettivamente di più.