Fortnite, leak: un trailer anticipa l'arrivo dell'evento di Natale 2020

Mancano ormai due settimane al Natale ed Epic Games non ha ancora fornito in via ufficiale i dettagli sull'evento delle feste di Fortnite Capitolo 2. Sembra però che qualcuno sia riuscito a mettere le mani su un filmato che anticipa l'evento e che, a detta dei dataminer, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni a tutti i giocatori via mail.

La breve sequenza filmata lascia presumere che l'evento natalizio di Fortnite Battaglia Reale ci permetterà di giocare ad una nuova modalità a tempo nella quale tutte le armi saranno leggendarie e non dovremo quindi preoccuparci di trovare quelle più forti all'interno dei forzieri. Nel trailer vediamo anche la skin Snowmando, ovvero il grosso pupazzo di neve che, stando a quanto dichiarato di recente dai leaker, potrebbe essere la skin gratis di Natale di Fortnite. Vi ricordiamo infatti che lo scorso anno sono stati regalati agli utenti ben dodici oggetti e due di questi erano costumi. Non è da escludere inoltre che il personaggio che si vede sulla destra non sia altro che uno dei nuovi NPC che approderanno sull'isola e ci permetteranno di accettare taglie e incarichi. È probabile inoltre che la mappa stia per accogliere una zona innevata, che andrà magari a sostituire temporaneamente quella desertica al centro dell'isola.

In attesa di un annuncio da parte degli sviluppatori, vi ricordiamo che è ora possibile acquistare la skin di Master Chief in Fortnite Capitolo 2 e la prossima settimana arriveranno nel negozio Daryl Dixon e Michonne da The Walking Dead.