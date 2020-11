Fortnite, leak: in video la skin di Ghost Rider e tutti gli oggetti del set

Nonostante Epic Games abbia annunciato che la skin di Ghost Rider sia in arrivo in Fortnite Battaglia Reale, non è mai stato mostrato il set in game da parte degli sviluppatore. I dataminer si sono però messi al lavoro sull'ultimo aggiornamento e hanno pubblicato dei filmati che mostrano tutti gli oggetti a tema Ghost Rider.

Nel negozio oggetti sta infatti per arrivare una piccola collezione di personalizzazioni molto interessante e che non include il solo costume. Il set di Ghost Rider include infatti anche un dorso decorativo, uno strumento da raccolta, un deltaplano a forma di motocicletta e una copertura per armi e veicoli. Purtroppo non conosciamo ancora quale sia il costo dei singoli oggetti ma siamo sicuri che nel negozio sarà anche possibile effettuare l'acquisto in blocco dell'intero set risparmiando qualche centinaio di V-Buck.

Prima di lasciarvi al filmato pubblicato dai dataminer che mostra tutte le skin in arrivo, vi ricordiamo che il jet-pack è tornato con l'update 14.50 di Fortnite Capitolo 2, il quale sembra contenere anche alcuni riferimenti alle skin esclusive PlayStation 5. Non dimenticate inoltre che la prossima settimana arriverà l'upgrade gratuito di Fortnite per PS5 e Xbox Series X.

