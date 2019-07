Fortnite: leaker uniti per scongiurare gli spoiler dello scontro Mech vs Mostro!

Mancano poche ore all'inizio dello scontro più atteso della Stagione 9 di Fortnite: alle ore 20:00 di oggi 20 luglio il gigantesco mech costruito nell'Impianto a Pressione e il possente mostro avvistato al largo dell'isola se le daranno finalmente di santa ragione, in quello che si preannuncia come un combattimento spettacolare.

Se siete giocatori abituali di Fortnite, tuttavia, sapete bene che i dettagli sui contenuti trapelano sempre in anticipo. Merito (o per colpa?) dei data miner, che analizzano continuamente i file di gioco aggiunti con le patch alla ricerca di informazioni su skin ed eventi in arrivo. Stavolta, tuttavia, le cose andranno diversamente. I più celebri leaker di Fortnite hanno infatti deciso di comune accordo di seguire una condotta differente in vista dello scontro Mech vs. Mostro e di andare contro la loro stessa natura: niente leak! Avete capito bene: gente come FortTory, Lucas7yoshi, XTigerHyperX e Hypex non svelerà nulla in anticipo!

Epic Games, tra l'altro, ha utilizzato un nuovo metodo di criptazione dei file, rendendo la vita dei data miner ben più ardua del solito. Stando a quanto dichiarato da FortTory a Kotaku, la decriptazione è ugualmente possibile, ma solamente poco prima dell'inizio dell'evento. "È la prima volta che Epic Games ha criptato quasi completamente un evento per sorprendere i giocatori. Lasciamo che sia una sorpresa, allora!", ha dichiarato il leaker.

XTigerHyperX ha aggiunto: "Io e molti altri leaker abbiamo parlato dell'evento, e vogliamo vedere cosa si prova a guardarlo senza sapere assolutamente nulla e lasciare che tutti se lo godano senza spoiler". Cosa ne pensate della loro decisione? A questo punto non ci resta che attendere le ore 20:00 di questa sera per scoprire cosa succederà durante lo scontro che metterà fine alla Stagione 9 di Fortnite. Successivamente, potremo rivolgere la nostra attenzione alla Fortnite World Cup del 26-28 luglio e poi alla Stagione 10, il cui inizio è fissato per il primo agosto.