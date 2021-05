Fortnite Libero: 200 ragazzi protestano, retroscena sul mancato arrivo su Google Stadia

L'inizio del processo tra Apple ed Epic Games non è stato dei più semplici, a quanto pare alcuni problemi tecnici hanno permesso a oltre 200 ragazzi di entrare in conferenza come spettatori, riuscendo a disturbare l'inizio dell'udienza.

Negli Stati Uniti è possibile assistere ai processi come spettatori (come avrete visto in numerosi film e serie TV), tuttavia in periodo di Pandemia questa possibilità è ovviamente limitata alle video chiamate. Fino a qui niente di strano, un errore in fase di impostazione della chiamata ha però permesso a oltre 200 ragazzini di potersi "intromettere" nei discorsi in aula iniziando a urlare "Free Fortnite" a squarciagola di fronte al giudice.

La chiamata pubblica è diventata rapidamente un delirio tra chi chiedeva a gran voce il ritorno di Fortnite su mobile e chi ha preferito mettere musica di Travis Scott a tutto volume o fare pubblicità al proprio canale Twitch o YouTube. Il problema è stato risolto dopo circa 20 minuti e l'audio del tutto silenziato, permettendo agli spettatori solamente di ascoltare il dibattito ma non di intervenire.

Durante il processo è inoltre emerso un retroscena legato al mancato arrivo di Fortnite su Google Stadia, come riportato da 9to5Google: a quanto sembra Epic Games avrebbe chiesto a Big G di poter pubblicare Fortnite su Google Play Store cedendo in cambio un porting del gioco su Google Stadia. La compagnia di Mountain View ha però rifiutato per non creare un pericoloso precedente.