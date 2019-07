Fortnite: il libro di Ninja offrirà consigli per diventare dei 'giocatori inarrestabili'

Presentato a metà giugno, il libro Ninja Get Good sarà disponibile nel mese di agosto e non sarà una semplice "guida strategica" di Fortnite ma rappresenterà una sorta di vademecum per diventare, a detta dello stesso Tyler Blevins, la nuova star dell'eSport e dello streaming del battle royale di Epic.

Stando a quanto riassunto dai colleghi di PC Gamer, all'interno di Ninja: Get Good troveremo infatti un intero capitolo in cui lo streamer di Fortnite più celebre (e ricco) del pianeta promette di condividere la sua saggezza videoludica con i suoi adepti attraverso dei consigli su "come usare le migliori attrezzature, come esercitarsi per raggiungere lo scopo prefissato, come sviluppare una strategia incisiva di streaming, come mettere insieme la giusta squadra di collaboratori e come diventare dei giocatori inarrestabili".

Più che una semplice guida strategica di Fortnite Battaglia Reale, di conseguenza, l'opera di Ninja promette di essere un vero e proprio "libro motivazionale" che dia modo ai fan di Blevins di conoscere il lato più imprenditoriale del loro idolo e carpirne, per quanto possibile, i segreti del suo successo. La stessa Emma Smith, direttrice della casa editoriale Ebury che darà alle stampe il nuovo libro di Ninja, spiega infatti che "come team seguiamo Ninja da un po' di tempo e siamo entusiasti del fatto che con Get Good abbia prodotto un libro estremamente divertente ma anche incredibilmente pratico sull'arte e sulla scienza dei videogichi. Grazie ad esso, i giocatori i tutto il mondo avranno esattamente ciò che desideravano: un percorso privilegiato per capire come diventare il prossimo Ninja".