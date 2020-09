Fortnite linea scuola: zaino, diario e astucci in vendita da GameStop

E' tempo di Back to School da GameStop! Si torna a scuola ed è bene farlo con stile, per l'occasione la nota catena propone accessori scolastici dedicati ai personaggi e alle serie più famose, tra cui Fortnite, il Battle Royale numero uno al mondo.

La linea scuola Fortnite da GameStop include il diario dodici mesi (soggetti e grafiche assortite), astucci di vario tipo (dalle classiche buste all'astuccio ovale) fino a sei diversi tipi di zaino, dal più semplice allo zaino organizzato con tasche e scomparti per tenere al sicuro il proprio corredo scolastico.

Fortnite scuola

La linea Back to School di GameStop comprende anche accessori scuola dedicati a, tutti i prodotti sono disponibili online e nei negozi GameStop, disponibilità variabile in base ai singoli punti vendita. Una buona occasione per rinnovare il proprio guardaroba scolastico iniziando un nuovo anno a fianco dei propri eroi preferiti.