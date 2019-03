Fortnite: la lista di tutti gli Spray della Stagione 8 e come usarli

Oltre ad aver incluso una serie di skin esclusive, la nuova Stagione 8 di Fortnite ha introdotto anche diversi spray aggiuntivi da utilizzare nel gioco. Ve li mostriamo tutti quanti, spiegandovi come utilizzarli nel corso delle partite.

I nuovi spray della Stagione 8

Di seguito elenchiamo tutti i nuovi spray di Fortnite introdotti con la Stagione 8, dal più comune al più raro:

GG Snakes: Tier 2

The Brood: Tier 6

Peeled: Tier 14

Mermaid: Tier 20

Dance Mat: Tier 26

Skeleton Key: Tier 36

Woot Bonesy: Tier 44

Love Ranger: Tier 48

Fallen Love Ranger: Tier 54

The End: Tier 62

Brite Bomber: Tier 68

Ember: Tier 75

Salty: Tier 80

Luxe: Tier 90

Come usare gli spray

Per usare uno spray dovrete prima di tutto equipaggiarne uno. Una volta che siete in partita, non vi resta che premere uno specifico pulsante in base alla piattaforma sulla quale state giocando: B su PC e freccia giù del D-pad sia su PlayStation 4 che su Xbox One.

Gli spray possono essere utilizzati su qualsiasi superficie, a seconda di dove state mirando. Potete spruzzarli sul pavimento, sulle pareti o persino sui tetti! Voi vi state divertendo a usarli nel corso delle partite? Per dare un'occhiata a tutti gli spray della Stagione 8 di Fortnite, potete guardare le immagini che abbiamo riportato nella galleria in basso.