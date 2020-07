Fortnite Livello 100: quante ore e XP servono per raggiungerlo?

Vi siete mai chiesti quanto tempo serva e quanti punti esperienza siano necessari per raggiungere il Livello 100 di Fortnite? Si tratta di una impresa non di poco conto e che richiede un grande investimento in termini di ore di gioco.

La prima cosa da sapere è che per raggiungere il Livello Esperienza 100 sono necessari 7.570.000 punti XP, ottenibili indicativamente in circa 150 ore di gioco, cifra che può lievitare fino a 200 per i giocatori meno esperti o scendere fino a 130/140 in caso di giocatori più esperti, comunque in linea con le ore richieste nella Season 2.

Questa settimana Fortnite dovrebbe ricevere un nuovo set di Sfide, al momento però queste non sono ancora trapelate sul web, dunque restiamo in attesa di annunci ufficiali. La prossima settimana invece le macchine debutteranno in Fortnite portando in dote modifiche alla mappa e cambiamenti al gameplay e ad alcune meccaniche di gioco, Epic Games dovrebbe diffondere ulteriori dettagli nelle prossime ore.

Lo sapevate? Gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare gratis un nuovo pacchetto di Fortnite contenente una emote, un piccone e un deltpalano, un regalo davvero niente male.