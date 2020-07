Fortnite: il livello del mare si abbassa di nuovo, si inizia a vedere Atlantide

Come largamente anticipato dai dataminer, il livello dell'acqua della mappa di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 sta continuando ad abbassarsi, lasciando emergere nuovi punti d'interesse e svelando qualche nuovo indizio su Atlantide.

Moli Molesti, Scogliere Scoscese e Foresta Frignante sono infatti emersi dall'acqua ed è ora possibile vedere il loro nome sulla mappa (a questo proposito vi consigliamo di esplorarli la prima volta nella Stagione 3 per ottenere un po' di XP gratis). Anche l'area a sud di Foresta Frignante sta lentamente venendo fuori ed è possibile che si trasformerà in un punto d'interesse al prossimo step evolutivo della mappa. Passando invece alla questione Atlantide, il perimetro di questa nuova zona della mappa è ora chiaramente visibile a nord-ovest ed è sempre più vicino l'arrivo della città sommersa, la quale dovrebbe proporre un nuovo boss dotato di armi e oggetti mitici oltre ad una serie di Scagnozzi che proveranno a proteggere sia il loro capo che il vault. Non c'è al momento alcuna traccia delle auto in Fortnite Capitolo 2, ma da un recente post ufficiale si può intuire che dovremo attendere lo stadio finale della mappa per poter salire a bordo dei nuovi veicoli.

Prima di lasciarvi alla nuova immagine della mappa, vi ricordiamo che è da oggi possibile ottenere gratis l'emote Verve in Fortnite Capitolo 2.