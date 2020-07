Fortnite: il livello del mare si abbassa di nuovo ed è possibile intravedere Atlantide

Nel corso delle ultime ore gli sviluppatori di Fortnite Capitolo 2 hanno silenziosamente aggiornato ancora una volta la mappa della Stagione 3, che ha visto il livello del mare calare ulteriormente. I dataminer non si sono lasciati sfuggire l'evento, controllando con una certa precisione tutte le modifiche apportate.

La novità più evidente si trova sicuramente nell'area a nord-ovest della mappa, in corrispondenza della posizione dell'enorme Mulinello, ormai sparito. Proprio lì si intravede ora la forma di un nuovo Punto d'Interesse che, con grande probabilità, è proprio la città sommersa di Atlantide. Com'è possibile vedere nel video-confronto che trovate nel tweet di un dataminer qui sotto, Parco Pacifico è ormai completamente emerso, così come le aree ai lati di Fattoria Frenetica. Continua ad evolversi anche l'are a nord di Pozzo Traballante, ricoperta sempre meno dall'acqua e con meno isole. È inoltre evidente come ormai tutte le aree della mappa siano ormai collegate da almeno una strada e potrebbe quindi non mancare molto al debutto delle automobili, grazie alle quali ci si potrà spostare agilmente tra i luoghi d'interesse.

Aspettando l'arrivo di ulteriori novità, vi ricordiamo che una delle ultime immagini del gioco potrebbe aver anticipato nuovi stili di Pescesecco e Atlantide in Fortnite Stagione 3.