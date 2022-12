Fortnite con Lumen e Nanite: PS5 e Xbox Series X rivaleggiano con UE 5.1

La versione 5.1 di Unreal Engine 5 splende in Fortnite, con il battle royale di Epic Games che ha da poco accolto un importante upgrade sul fronte tecnico e grafico.

Gli ultimi aggiornamenti hanno in particolare abilitato nel gioco Lumen e Nanite, tecnologie di ultima generazione parte dell'offerta del motore grafico next-gen. Il risultato è un netto upgrade visivo, che coinvolge sia il sistema di illuminazione sia la ricchezza poligonale del free to play. Tali novità sono ovviamente supportate esclusivamente su hardware di nuova generazione, ma con quali differenze?

Per indagare l'impatto di Lumen e Nanite su Fortnite, il team di Digital Foundry ha realizzato un'interessante video comparativa dedicata alle versioni PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC del gioco. Dal filmato emerge una sostanziale equivalenza tra la resa del titolo su PS5 e Xbox Series X, con entrambi gli hardware che propongono un notevole impatto in 4K, tramite Temporal Super Resolution. Il livello di dettaglio cala su Xbox Series S, che comunque riesce a supportare tranquillamente Fortnite a 60 fps, con tanto di Lumen e Nanite attivi. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla visione del filmato confezionato da Digital Foundry, che trovate in apertura di news.

Ricordiamo che oltre alle novità tecniche, il battle royale non manca di offrire anche aggiunte di carattere contenutistico. Tra queste ultime, figura il ricco evento crossover tra Fortnite e My Hero Academia, con il celebre manga pronto a invadere l'isola del free to play.