Fortnite: anche Lynx dispone ora di uno stile aggiuntivo

Gli sviluppatori di Fortnite Battaglia Reale continuano a dimostrarsi interessati a rivisitare alcuni dei vecchi costumi arrivati con le precedenti stagioni e, questa volta, a ricevere nuovi stili alternativi è stata la bella Lynx.

Chiunque abbia sbloccato la skin acquistando il Pass Battaglia della Stagione 7 potrà ora accedere a due nuove personalizzazioni, richieste da molti utenti. Le fasi aggiuntive permettono ora di decidere se far apparire o meno il codino sulla testa del personaggio. Il piccolo oggetto continuava infatti a distrarre alcuni giocatori, che si trovavano così costretti a cambiare il costume attivo in modo da evitare che il movimento del codino potesse influire sulle loro prestazioni. Se siete quindi tra gli utenti che hanno abbandonato la skin per questo motivo, sappiate che potete tornare a vestire i panni di Lynx.

Vi ricordiamo che sono sempre più numerose le skin che stanno ricevendo alcuni ritocchi e, tra gli ultimi, troviamo le coppie Overtaker/Whitout e Specialista di Missione/Camminatore Lunare, pubblicati nella Stagione 3. Nelle ultime ore è arrivato inoltre l'evento Bottino dei Bucanieri e sulle nostre pagine trovate una guida su come cercare il tesoro sepolto. Sapevate che la Girosfera è stata depotenziata a causa delle numerose polemiche dei giocatori?