Fortnite per Mac non sarà più disponibile per il download da fine settembre

Continua la guerra tra Apple ed Epic Games: dopo aver rimosso Fortnite da App Store, la compagnia si vede ora costretta a rimuovere anche Fortnite dal Mac App Store, il gioco non sarà dunque più disponibile per il download su Mac OS.

"Apple impedisce a Epic di firmare elettronicamente giochi e patch distribuiti su Mac, rendendo impossibile continuare a sviluppare e offrire Fortnite Salva il mondo su questa piattaforma. Nello specifico, l'imminente release v14.20 provoca bug ed errori tali nella versione v13.40 da compromettere l'esperienza di gioco. Non potendo firmare elettronicamente aggiornamenti e correzioni per questi problemi, Fortnite Salva il mondo cesserà di essere disponibile per macOS a partire dal 23 settembre 2020."

Tutti coloro che hanno acquistato il Pacchetto Fondatore o lo Starter Pack per Salva il Mondo riceveranno un rimborso, inoltre verranno rimborsi anche i V-Bucks acquistati tra il 17 settembre 2019 e il 17 settembre 2020. Fortnite Battaglia Reale resta Mac con la build v13.40, ma non sarà possibile scaricare nuovi aggiornamenti.

Fortnite resta ovviamente giocabile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, mentre come noto le versioni iOS e Android non sono più disponibili su App Store e Google Play, almeno fino a quando Epic non risolverà i problemi legali con Apple e Google.