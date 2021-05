Fortnite è una macchina stampa soldi: 9 miliardi di dollari incassati in due anni

I documenti del processo tra Apple ed Epic Games si stanno rivelando ricchissimi di informazioni e retroscena sulla nascita, la crescita e gli accordi di partnership legati a Fortnite, il Battle Royale più famoso del mondo e uno dei giochi più giocati in assoluto degli ultimi anni.

La popolarità del Battle Royale è schizzata alle stelle nel 2018, nel primo anno (Fortnite è stato lanciato nell'estate 2017) il gioco ha generato incassi per oltre cinque miliardi di dollari mentre nel biennio 2018/2019 gli incassi sono stati di oltre nove miliardi di dollari.

I documenti non specificano esattamente a quanto ammontino i profitti ma sappiamo che nei due anni in questione Epic Games ha dichiarato profitti per 5.5 miliardi di dollari. Da notare come per il 2020 Epic Games avesse previsto incassi per 3.6 miliardi di dollari ma questa cifra è stata ampiamente superata con 5.1 miliardi incassati lo scorso anno da Fortnite.

E' chiaro come il gioco abbia di fatto oscurato le altre produzioni Epic Games come Rocket League e persino l'Epic Games Store, con quest'ultimo che tra il 2018 e il 2019 ha generato incassi per 235 milioni di dollari. Lo sapevate? Epic ha speso oltre 11 milioni di dollari per i giochi gratis su Epic Games Store con l'obiettivo di assicurarsi una selezione di giochi gratuiti da offrire ogni settimana ai propri clienti.