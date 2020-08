Fortnite: macchine in arrivo ma conviene davvero guidarle?

La community del Battle Royale di Epic Games è in fermento, dopo una lunga attesa finalmente le auto si preparano a debuttare in Fortnite mercoledì 5 agosto. Una bella notizia, no? Eppure c'è chi non la pensa proprio così.

A mettere in allarme i giocatori è TechRadar, la testata sottolinea come forse "non sia il caso di iniziare subito a guidare in Fortnite", ricordando come in passato importanti novità di questo tipo abbiano sofferto di numerosi problemi al lancio, in particolare per quanto riguarda il bilanciamento e i controlli, come nel caso del mech Bruto, rimosso poco dopo il debutto da tutte le playlist proprio a causa delle numerose lamentele della community.

Inoltre nei primi tempi i giocatori dovranno prendere confidenza con il sistema di controllo dei veicoli e questo potrebbe portare a numerosi incidenti, con la possibilità di vedere ridotte rapidamente le proprie chance di ottenere una Vittoria Reale. Insomma, forse non è ancora il momento giusto per iniziare a guidare in massa i bolidi di Fortnite, cercando di capire se questa novità sarà sin da subito bilanciata oppure no. E voi cosa farete? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.