Fortnite: che fine hanno fatto le macchine, perchè non sono ancora disponibili?

Che fine hanno fatto le auto di Fortnite? Leakate dai dataminer a inizio luglio, secondo vari indizi i veicoli avrebbero dovuto fare il loro debutto questa settimana con l'aggiornamento 13.30 ma così non è stato e nessuna comunicazione è arrivata da parte di Epic.

Difficile dire cosa sia esattamente successo, da parte sua la compagnia non ha mai ufficializzato l'arrivo delle auto in Fortnite, i dataminer però hanno scovato riferimenti ben precisi nel codice sorgente, con tanto di possibile data di uscita, non rispettata.

Che Epic voglia tenersi in serbo il debutto delle auto per il prossimo aggiornamento o magari per la nuova stagione di Fortnite? E' presto per stabilirlo, dunque non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti. Questa settimana Epic ha lanciato le Sfide di Fortnite della Settimana 6, queste come detto avrebbero dovuto includere challenge legate ai veicoli e per questo troviamo probabilmente un numero inferiore di sfide rispetto al solito.

Da notare come alcuni giocatori abbiano affermato di aver visto le auto sulla mappa di Fortnite e che queste ultime siano misteriosamente sparite a metà settimana, proprio con l'arrivo dell'aggiornamento 13.30... qualcuno di voi ha avvistato i veicoli? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.