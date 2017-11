Fortnite: madre difende il figlio 14enne in tribunale accusato di cheating da Epic

In seguito alla sua pubblicazione avvenuta nel corso dell'estate,è divenuto un vero e proprio fenomeno videoludico, soprattutto dall'introduzione della modalità Battle Royale portata già alla ribalta da

Come ogni titolo di successo, anche il free to play di Epic fa gola a chi vuole avvantaggiarsi in modo scorretto, ed è proprio questo il caso di un quattordicenne accusato di "cheating" dalla software house. A replicare ad Epic, tuttavia, c'è una madre piuttosto agguerrita: la donna ha fatto notare a Epic che i termini di Fortnite richiedono il consenso dei genitori in caso di minori, cosa che lei non aveva mai fatto.

Dal momento che l'intentata causa - non conseguibile data la minore età del ragazzo - è basata sulla perdita di profitto da parte di Epic, la madre del quattordicenne ha obiettato evidenziando la natura free to play del gioco, richiedendo prove schiaccianti che possano evidenziare la "presunta" perdita di denaro causata dal comportamento del figlio.

In un comunicato inoltrato alla testata di Kotaku, Epic si è detta decisa a "combattere ogni tipo di infrangimento di copyright e violazioni di contratto da parte di chiunque a prescindere dall'età, e prenderà ogni strada possibile per assicurare un'esperienza di gioco equa per tutti i giocatori."