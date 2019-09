Fortnite: dopo i malumori, Tfue trova altri compagni e vince le Champion Series

Dopo il battibecco con Cloak, e 72hrs e i famosi 140.000 Dollari di accordi di partnership con EA persi, Tfue si è separato in maniera turbolenta dal trio e ha iniziato a cercare altro, paventando la possibilità di mollare tutto.

Comunque, non ci è voluto molto perché lo streamer di Fortnite più seguito di Twitch trovasse nuovi partner disposti a coadiuvarlo.

Alex "Fibre" Bonetello e "Khanada" sono i due player che hanno vinto, assieme a Tfue, la Fortnite Champion Series Trio della quinta settimana.

La squadra di Tfue ha giocato abbastanza bene in finale, chiudendo con 124 punti e 64 eliminazioni, assicurandosi il primo posto su giocatori del calibro del campione in carica della Coppa del Mondo Kyle "Bugha" Giersdorf e della sua squadra.

I tre si sono portati a casa 60.000 Dollari e si sono qualificati per le finali di stagione. Niente male per Tfue, che nell'ultimo periodo con i vecchi compagni non ha mai brillato per prestazioni.

Ora si prenderà veramente una pausa dallo streaming o questo successo ha improvvisamente rinnovato il sacro fuoco dell'impegno a Tfue? Solo il tempo potrà dircelo, visto che il ragazzo pare essere un po' volubile.

Cloak e 72hrs, assieme al nuovo partner Owen "Animal" Wright, non sono riusciti ad arrivare tra i primi 10.