Fortnite: mamma s'infuria con gli avversari del figlio, il video diventa virale

Il fenomeno videoludico di Fortnite Capitolo 2 contribuisce a rendere virale un filmato su Facebook in cui si può ascoltare la mamma di un giovane fan italiano di Fortnite mentre inveisce contro gli avversari del figlio.

Il video in questione, della durata di 13 minuti circa, mostra la registrazione di una partita a Fortnite Battaglia Reale disputata da un ragazzino, il tutto accompagnato dal sottofondo del commento della madre che insulta e minaccia i nemici del figlio.

In poco più di due giorni dalla sua pubblicazione sui social, il filmato ha già raccolto migliaia di commenti, con persone che si chiedono perchè un genitore debba reagire in questo modo assistendo alle partite giocate a Fortnite dal proprio figlio.

Decisamente meno "rabbioso" è stato invece l'atteggiamento assunto da Kquid, il pro player di 14 bannato da Fortnite durante il torneo FNCS, per rivolgersi agli organizzatori nella speranza di essere reintegrato nell'evento. La straordinaria popolarità e capacità attrattiva dello sparatutto gratuito di Epic, d'altronde, trova testimonianza anche dall'iniziativa portata avanti dai Democratici USA per trarre ispirazione dai concerti di Fortnite in vista delle elezioni presidenziali di novembre 2020.