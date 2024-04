Fortnite e il mancato arrivo della skin di Metroid: Nintendo la voleva solo su Switch

Nel corso di una recente intervista concessa a Stephen Totilo di Game File, il lead creator di Fortnite, Donald Mustard, ha svelato alcuni retroscena sul celeberrimo Battle Royale, rivelando il motivo per cui la skin del personaggio di Samus della serie di Metroid non è mai arrivata all'interno del mondo di gioco targato Epic Games.

Fortnite è da ormai alcuni anni un melting pot di tutta l'industria dell'intrattenimento, con il battle royale che nel corso degli ultimi anni ha accolto nel suo universo numerosi protagonista del mondo videoludico tra cui Snake di Metal Gear Solid, Aloy della serie di Horizon, Kratos di God of War, Master Chief di Halo e via dicendo. Degne di essere ricordate le collaborazioni con artisti pop quali Ariana Grande e Travis Scott, o con le più grandi aziende dell'industria dell'entertainment quali la Marvel o la DC.

In questo lunghissimo elenco poteva figurare anche Samus della serie di Metroid, una delle più iconiche presenti sulle console Nintendo. Stando a quanto svelato da Mustard nel corso dell'intervista, Epic Games è entrata in contatto con la grande N nel tentativo di introdurre la skin di Samus all'interno del suo battle royale. La compagnia nipponica ha però imposto una condizione: il contenuto doveva essere un'esclusiva per gli utenti Switch. Alla fine, il tutto è sfumato, dal momento che Epic Games ha rifiutato la proposta, e Samus non ha trovato il suo posto nel sempre più espanso multiverso di Fortnite.

Nel frattempo, anche Billie Eilish si aggiunge alla lista di vip che collaborano con Fortnite.

