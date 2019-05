Fortnite Mappa: arrivano le nuove zone Neoinclinato e Mega Mall

La distruzione del Vulcano di Fortnite ha portato con se due nuove zone da esplorare, chiamate rispettivamente Mega Mall e Neoinclinato: sono queste le nuove zone della mappa di Fortnite Stagione 9, ora disponibili!

Al momento non sappiamo molto su queste due location, in calce trovate la mappa aggiornata pubblicata da Fortnite Insider che mostra l'esatta posizione delle nuove location.

Ricordiamo che è ora disponibile il nuovo Pass della Battaglia Fortnite Stagione 9 in vendita a 950 V-Buck: "Ogni stagione porta con sé anche un nuovo Pass battaglia. Ti aspettano oltre 100 ricompense pronte per essere sbloccate, ma il costo resta immutato: solo 950 V-buck! Questa stagione, otterrai immediatamente il costume Sentinella e il costume progressivo Rox quando acquisti il Pass battaglia. Sali di livello con il tuo Pass battaglia e sbloccherai nuove ricompense come nuovi picconi doppi, un gatto robotico, dischi da lancio e altro ancora! Al livello 100, sbloccherai un costume progressivo forgiato nelle battaglie: Venganza."