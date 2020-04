Fortnite: mappa Papaya e modalità Party Royale disponibili

Nella giornata di ieri un leak ha svelato la nuova mappa Papaya di Fortnite, adesso la mappa è ufficialmente disponibile insieme alla modalità Party Royale.

La modalità Party Royale permette semplicemente di rilassarsi sulla nuova mappa facendo conoscenza con altri giocatori e dedicandosi ad attività come giri in barca, attività sportive ed eventi sociali, in altre parole giocando nella mappa Papaya dovremo socializzare con altri giocatori anzichè provare ad eliminarli.

Un'idea probabilmente nata in seguito al grande successo del concerto di Travis Scott su Fortnite che ha visto oltre 22 milioni di giocatori entrati in partita esclusivamente per assistere allo show senza per questo dover necessariamente usare le armi. A breve Fortnite dovrebbe ospitare anche un nuovo Starter Pack, quest'ultimo è emerso grazie al lavoro dei dataminer ma fino ad oggi non abbiamo avuto conferme dirette da parte di Epic Games sull'esistenza dello stesso.

L'aggiornamento 12.50 di Fortnite ha portato in dote alcune novità per la primavera in attesa dell'avvio della Stagione 3 rimandata a giugno a causa di problemi non meglio specificati ma probabilmente legati all'epidemia Coronavirus che rende difficile per gli sviluppatori lavorare rispettando le tempistiche stabilite.