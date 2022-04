Fortnite: dalle mappe di COD agli scontri senza costruzioni, tutti i codici delle isole

Se tra una partita e l'altra nella modalità Zero Costruzioni di Fortnite Capitolo 3 volete cimentarvi nella modalità Creativa, sappiate che in questa guida è possibile trovare una lunga lista di codici che vi permetterà di raggiungere subito le isole più gettonate.

Ecco di seguito l'elenco dei codici appartenenti alle isole della modalità Creativa di Fortnite Capitolo 3 più apprezzate dai giocatori e dagli sviluppatori:

Consigliate da Epic Games

The City - Guerre Terrestre (creata da NoPhear) - Codice: 0475-6238-3730

Red Vs Blue Rumble (creata da Boykaaro) - Codice: 6207-0778-2857

Pro Red Vs Blue (creata da ParadoxBuilds) - Codice: 2931-8567-7426

Airplane Red Vs Blue (creata da HassanFTN) - Codice: 4021-9665-3132

OG Motel: 30 Weapons Gun Game (creata da Oanleninja-FR) - Codice: 8766-8863-1171

Wolves Vs Chickens (creata da fhsupport) - Codice: 8793-8645-9340

Pro 1000 (creata da Wow-Kordell) - Codice: 1125-3213-5406

Consigliate dalla community

Summer Time Gun Game (creata da The Slurp) - Codice: 5497-9533-0527

Terminal Gun Game da Modern Warfare 2 (creata daJakko ) - Codice: 4340-5772-0250

Among Us Gun Game (creata daTact ) - Codice: 1665-4835-6529

The Underworld Gun Game (creata da ocdfx) - Codice: 5719-7469-6732

Trick or Treatin’! Gun Game (creata da jesse-ocegueda) - Codice: 2554-0350-2054

FortCraft Gun Game (creata dajeremiahg2005 ) - Codice: 3423-7109-4953

N64 GoldenEye Temple (creata da junior-chubb) - Codice: 4396-1463-7998

Fantasy Princess Gun Game (creata da IFrost Origins) - Codice: 2933-9593-6272

Sundown Showdown (creata da Krootzy) - Codice: 5043-5771-6731

Overgrown Gunfight (creata da Fatal Creations) - Codice: 8033-9552-5694

Ranged Rooftop Gun Game (creata da Smurff) - Codice: 0522-2225-0329

Per chi non sapesse come raggiungere un'isola, sappiate che basta accedere alla schermata della selezione della modalità nella lobby e scorrere con i tasti dorsali i menu fino a scegliere la scheda "Codice Isola". Nel caso in cui una di queste isole dovesse piacervi particolarmente, potete aggiungerla ai preferiti e trovarla sempre a vostra disposizione nel menu della lobby.

