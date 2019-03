Fortnite: Marino e Dark Bomber tra le nuove skin, tutte le novità del 13 marzo

Anche oggi il negozio in-game di Fortnite Battle Royale si aggiorna con tanti nuovi oggetti cosmetici tra cui le skin Marino, Dark Bomber e Maestro di Sushi, oltre a nuove emote, picconi e deltaplani.

Fortnite Nuove Skin

Tra i nuovi oggetti cosmetici di Fortnite Battle Royale troviamo il Piccone Epico Thunder Crash (1.200 V-Buck), i Costumi Rari Dark Bomber e Marino in vendita a 1.200 V-Buck ciascuno, il Deltaplano Non Comune Dark Glyph a 500 V-Buck, il Piccone Non Comune Fresh Cut a 500 V-Buck, il Costume Raro Maestro di Sushi a 1.200 V-Buck, l'Emote Rara Backstroke a 500 V-Buck, il Piccone Ascia Spettrale a 800 V-Buck, l'Emote Non Comune Mind Blow a 200 V-Buck, il Deltaplano Roadtrip a 500 V-Buck e infine la Skin Non Comune Scorpione a 800 V-Buck.

Nei prossimi giorni Epic dovrebbe rendere disponibili anche le skin di San Patrizio insieme all'evento Going Green dedicato proprio al St. Patrick Day, in programma il 17 marzo. Restiamo in attesa di saperne di più sulle celebrazioni di Epic Games per la Festa di San Patrizio.