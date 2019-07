Fortnite: ecco la MAT Non Abbandonare Nessuno e la Doppietta come arma Fuori Magazzino

Mentre gli appassionati di Fortnite si interrogano delle novità che li attendono con l'evento crossover dedicato a Stranger Things 3 di Netflix, Epic prosegue il programma dell'evento 14 Giorni d'Estate e lancia una modalità a tempo inedita e una nuova arma Fuori Magazzino.

Partendo dall'elemento di equipaggiamento introdotto quest'oggi sull'isola di Fortnite Battaglia Reale, i fan dello sparatutto gratuito di Epic saranno felici di sapere che si tratta della Doppietta, una delle armi storiche dell'universo free to play di Fortnite. La Doppietta va così a sostituire il Razzobottiglia di ieri per dare modo ai giocatori di scatenare il putiferio tra gli esploratori della mappa.

Parallela e complementare all'aggiunta della nuova arma Fuori Magazzino troviamo poi la MAT Non Abbandonare Nessuno, un'attivita da svolgersi rigorosamente in coppia per avere la meglio sugli avversari di turno. Nel corso della MAT, infatti, ci saranno diversi bonus legati alle meccaniche di gioco cooperative: l'effetto Slurp, ad esempio, sarà attivo finchè non ci saranno compagni a terra, e anche in quel caso il proprio "collega d'armi" sarà immune al danno finchè non provvederemo al suo rischieramento in battaglia.

Finché un proprio compagno è a terra, però, tutti gli altri compagni sono costretti a perdere il boost garantito dall'effetto Slurp e iniziano a subire danni nel tempo, di conseguenza occorre pianificare e coordinare attentamente ogni mossa prima di lanciarsi contro i nemici. Se state partecipando alle sfide dell'evento 14 Giorni di Fortnite, vi tornerà certamente utile consultare la nostra guida che vi permette di Ottenere un punteggio di 10 o più nei Tabelloni della Fiera.