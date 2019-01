Fortnite: le MAT Rissa a Squadre e Vaso di Pandora tornano per un periodo limitato

L'evento 14 Giorni di Fortnite è infine giunto al termine, ma Epic Games ha voluto fare un piccolo regalo a tutti i suoi giocatori rendendo nuovamente disponibili le due modalità a tempo limitato più apprezzate delle ultime due settimane.

Stiamo parlando di Rissa a Squadre e Vaso di Pandora. Nella prima, due grandi squadre combattono per la Vittoria reale: vince quella che raggiunge quota 100 eliminazioni. L'altra, invece, è una modalità di gioco Battaglia Reale con un set limitato di armi e oggetti, tra i quali sono compresi anche quelli riposti nel magazzino in passato. Tra le tante che si sono avvicendate negli ultimi 14 giorni, queste due sono state le più giocate e apprezzate in assoluto.

Cogliamo l'occasione per segnalare che quest'oggi è trapelata in rete la lista completa delle sfide della Settimana 5 della Stagione 7, che prenderà ufficialmente il via domani 3 gennaio. In questi giorni, inoltre, i giocatori hanno intravisto una vecchia conoscenza: stiamo parlando del Cubo Kevin! La sua ombra era visibile in lontananza durante l'evento 14 Giorni di Fortnite e i data miner hanno trovato dei riferimenti espliciti nei file di gioco. Che stia per tornare? L'ultima volta che l'abbiamo visto, Kevin è esploso in maniera spettacolare!