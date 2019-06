Fortnite: la MAT Scatto dell'Orda è finalmente disponibile, prolungate le Sfide

La nuova Modalità a Tempo Scatto dell'Orda aveva fatto il suo primo debutto all'interno di Fortnite nel corso di giovedì 13 giugno. Il suo esordio, tuttavia, era stato accompagnato da una serie di inattese problematiche tecniche.

In virtù di queste ultime, Epic Games aveva annunciato la temporanea sospensione della MAT Scatto dell'Orda e la sua concomitante sostituzione con una modalità a tempo differente: Colposecco Coppie. Ebbene, sembra che finalmente la software house sia riuscita a risolvere le problematiche connesse alla MAT annunciata con l'aggiornamento 9.21 del battle royale. Come potete infatti verificare in calce a questa news, l'account ufficiale di Fortnite ha infatti annunciato che la MAT Scatto dell'Orda è stata resa nuovamente disponibile all'interno del gioco.



La nuova modalità a tempo richiederà agli utenti di cooperare nell'ambito di una squadra costituita da quattro giocatori, al fine di difendere l'isola di Fortnite dall'assalto di pericolose Fiere. Nel confermare il ritorno in-game della MAT, l'account Twitter ufficiale del battle royale ha inoltre annunciato che le Sfide legate a Scatto dell'Orda saranno prolungate per 48 ore. In merito a queste ultime, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare diverse guide dedicate, tra le quali ne ad esempio una dedicata a come trovare ed eliminare i Bruti d'Oro.