Fortnite: matchmaking disabilitato per nuova manutenzione programmata

Come annunciato da Epic Games su Twitter, il matchmaking di Fortnite è stato disabilitato momentaneamente dalle 10:00 di questa mattina per ospitare una nuova manutenzione programmata dei server.

Gli sviluppatori puntano a perfezionare il matchmaking di Fortnite: Battaglia Reale, con l'obiettivo di lanciare le prossime modalità a tempo limitato nelle migliori condizioni possibili. Dopo la manutenzione programmata di ieri mattina, dunque, tutti i giocatori del celebre Battle Royale di Epic Games dovranno pazientare di nuovo per qualche ora prima che i server tornino pienamente operativi.

Nel frattempo ricordiamo che sono disponibili le sfide della Settimana 5, che riepiloghiamo di seguito:

Infliggi danni agli avversari con mitragliette (0/500)

Cerca dei forzieri nel Magazzino Muffito (0/7)

Usa un Distributore Automatico (0/3)

Balla con gli altri per far alzare la strobosfera vicino a Sponde del Saccheggio (0/1)

Segui la mappa del tesoro trovata nel Boschetto Bisunto (0/1) - difficile

Eliminazioni con mitragliatrice o mitragliatrice leggera (0/2) - difficile

Elimina nemici nell'Approdo Avventurato (0/3) - difficile

A tal proposito, vi abbiamo già mostrato dove si trova il tesoro segnato sulla mappa del Boschetto Bisunto e come ballare per fare alzare la strobosfera vicino a Sponde del Saccheggio. Non rimane che attendere ulteriori notizie da Epic Games per apprendere quando il matchmaking di Fortnite tornerà nuovamente operativo per tutti.