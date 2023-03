Fortnite Mega: chi sono i doppiatori italiani del battle royale gratis?

Da un po' di tempo a questa parte, Fortnite Battaglia Reale propone ai giocatori una serie di filmati che vengono pubblicati a cavallo fra le stagioni e che permettono alla trama di avanzare. Vista la popolarità del gioco gratis, tali video sono interamente doppiati in italiano, ma di chi sono le voci dei personaggi?

Ecco di seguito l'elenco completo dei doppiatori di Fortnite noti:

Agente Jones - Doppiatore Inglese: Troy Baker | Doppiatore Italiano: Simone d'Andrea

- Doppiatore Inglese: Troy Baker | Doppiatore Italiano: Simone d'Andrea Amie - Doppiatore Inglese: Erica Lindbeck | Doppiatore Italiano: Perla Liberatori

- Doppiatore Inglese: Erica Lindbeck | Doppiatore Italiano: Perla Liberatori Dottoressa Slone - Doppiatore Inglese: Mara Junot | Doppiatore Italiano: Beatrice Caggiula

- Doppiatore Inglese: Mara Junot | Doppiatore Italiano: Beatrice Caggiula Fondazione - Doppiatore Inglese: Dwayne "The Rock" Johnson | Doppiatore Italiano: Saverio Indrio

- Doppiatore Inglese: Dwayne "The Rock" Johnson | Doppiatore Italiano: Saverio Indrio Il Nulla - Doppiatore Inglese: Damien C. Haas | Doppiatore Italiano: Andrea Oldani

- Doppiatore Inglese: Damien C. Haas | Doppiatore Italiano: Andrea Oldani Immagine - Doppiatore Inglese: Cherami Leigh | Doppiatore Italiano: Beatrice Caggiula

- Doppiatore Inglese: Cherami Leigh | Doppiatore Italiano: Beatrice Caggiula Lo Scienziato - Doppiatore Inglese: Joel McHale | Doppiatore Italiano: Andrea Lavagnino

- Doppiatore Inglese: Joel McHale | Doppiatore Italiano: Andrea Lavagnino Mari - Doppiatore Inglese: Erika Ishii | Doppiatore Italiano: Beatrice Caggiula

- Doppiatore Inglese: Erika Ishii | Doppiatore Italiano: Beatrice Caggiula Mida - Doppiatore Inglese: Matthew Mercer | Doppiatore Italiano: Francesco Rizzi

- Doppiatore Inglese: Matthew Mercer | Doppiatore Italiano: Francesco Rizzi Origine - Doppiatore Inglese: Rahul Kohli | Doppiatore Italiano: Francesco Mei

- Doppiatore Inglese: Rahul Kohli | Doppiatore Italiano: Francesco Mei Paradigma - Doppiatore Inglese: Brie Larson | Doppiatore Italiano: Elena Perino

- Doppiatore Inglese: Brie Larson | Doppiatore Italiano: Elena Perino Regina dei Cubi - Doppiatore Inglese: Sarah Elmaleh | Doppiatore Italiano: Giulia Tarquini

- Doppiatore Inglese: Sarah Elmaleh | Doppiatore Italiano: Giulia Tarquini Stellan - Doppiatore Inglese: Xander Mobus | Doppiatore Italiano: Stefano Dori

- Doppiatore Inglese: Xander Mobus | Doppiatore Italiano: Stefano Dori Tuono - Doppiatore Inglese: Daisuke Tsuji | Doppiatore Italiano: Claudio Moneta

Purtroppo non si conoscono i dettagli sulla voce italiana di Evie, il personaggio che in passato ha comunicato col giocatore attraverso una sorta di smartphone e che, nella versione originale del gioco, viene doppiata da Jenny Yokobori. Come potete notare, inoltre, con l'arrivo della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 4 si è aggiunto al cast anche il famosissimo doppiatore Claudio Moneta, noto anche per aver prestato la voce al Comandante Shepard di Mass Effect.