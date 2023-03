Fortnite Mega: come aprire i caveau e trovare tutte le armi mitiche ed esotiche

Se volete vincere a tutti i costi durante le partite della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 4, allora non potete rinunciare alla raccolta delle armi più forti tra quelle in circolazione sull'isola: parliamo ovviamente delle bocche da fuoco mitiche ed esotiche, le quali si possono recuperare solo in punti specifici della mappa. Scopriamo quali.

Fucile d'Assalto Silenziato Marasma (Mitico)

È possibile mettere le mani su questa versione potenziata dello speciale fucile d'assalto introdotto in Fortnite Mega semplicemente abbattendo il boss chiamato Carta alta. Si tratta del criminale con il costume nero accompagnato da due scagnozzi in bianco che si aggirano per Bastione Brutale, Lastre Lucide e Mega City. Dopo un paio di chiusure del cerchio, questi tre personaggi controllati dall'intelligenza artificiali appariranno come per magia in questi luoghi d'interesse e potrete fare fuori quello più pericoloso dei tre per poter poi recuperare il Fucile d'Assalto Silenziato Marasma nella sua variante Mitica, ovvero quella più forte.

Fucile a Pompa Marasma (Mitico)

Per poter raccogliere questa versione speciale dello shotgun occorre invece accedere ai blindatissimi caveau, i quali si nascondono in quattro diverse aree della mappa. Per sbloccare la serratura delle camere blindate che si trovano a Bastione Brutale, Lastre Lucide e Mega City è sufficiente procedere con l'eliminazione del boss Carta Alta, lo stesso che permette di ottenere il Fucile d'Assalto Silenziato Marasma Mitico. Il nemico in questione lascerà cadere anche una scheda elettronica che, una volta equipaggiata, vi guiderà proprio verso il caveau più vicino e vi permetterà di entrare, così da recuperare anche la versione mitica del Fucile a Pompa Marasma. Discorso diverso va fatto per la camera blindata situata a Loot Island, ovvero l'isola volante che ha una collocazione diversa in ogni partite: in questo caso non avrete bisogno di una tessera lasciata cadere dal boss, ma vi serviranno due chiavi.

Fucile a Impulsi Potenziato (Mitico)

A differenza delle altre due armi mitiche, il Fucile a Impulsi Potenziato in versione mitica è unico in ogni partita e non ne esistono più unità. L'unico modo per poter recuperare il potente strumento di morte è fare un salto sulla piccola superficie di Loot Island, l'isoletta fluttuante citata poco più sopra che in ogni match è situata in un luogo diverso. Una volta raggiunto questo luogo (che è circondato da zipline, così che possiate arrivarci anche in un secondo momento), procedete con la conquista dell'area restando in prossimità della bandiera fino al suo caricamento: al termine dell'operazione, verrete ricompensati con un bel po' di loot, il quale comprende anche l'edizione mitica dell'arma. Ovviamente non sarà un'impresa semplice e dovrete prepararvi ad affrontare tutti gli altri giocatori che saranno lì per il vostro stesso obiettivo.

Tutte le armi Esotiche

Se, in un modo o nell'altro, recuperare le armi mitiche in Fortnite Capitolo 4 Stagione 2 è un'operazione immediata poiché questi oggetti sono collocati sempre negli stessi luoghi, le armi esotiche sono soggette a regole differenti. È infatti possibile ottenere un'arma esotica tramite i forzieri che si sbloccano con le chiavi e che sono posizionati in maniera randomica in tutta l'isola. Questo significa che vi serviranno le chiavi che si possono recuperare in giro per la mappa, nei forzieri oppure attivando specifici Ottimizzatori. Una volta raccolti i consumabili e trovati i forzieri, potrete recuperare una tra le seguenti bocche da fuoco esotiche: Fucile Pesante Sbrecciatore Rubato, Occhi Rossi Esplosivo Rubato, Fucile Pesante Accelerante Rubato, Mitraglietta Corri e Spara Rubata, Mitraglietta a Caricatore Traslato Rubata.

