Fortnite Mega: come usare e dove trovare la Lama Cinetica nella Stagione 2

Fra le principali novità di Mega, ovvero la seconda stagione di Fortnite Capitolo 4, troviamo anche una letale katana leggendaria che prende il nome di Lama Cinetica. Se vi state avvicinando per la prima volta alla nuova versione del battle royale gratis, ecco tutti i dettagli su come trovare ed utilizzare l'arma.

Dove trovare la Lama Cinetica

A differenza della maggior parte delle armi di Fortnite Capitolo 4 Stagione 2, la Lama Cinetica non può essere trovata esclusivamente nei forzieri o in giro per le varie location dell'isola. Sebbene faccia parte del loot tradizionale, la katana è anche disponibile in alcuni punti d'interesse e chiunque volesse impugnarla può semplicemente recarsi in quei luoghi e raccoglierla. Stiamo parlando di una serie di piedistalli sui quali è poggiata la Lama Cinetica: sarà sufficiente avvicinarsi all'oggetto ed interagirvi come se fosse un forziere per aggiungere la spada giapponese all'inventario. Questi oggetti sono collocati in tutti i principali edifici di Fonti Fatue, Riccio in Rete e Crocevia Kenjutsu, ovvero tutti i punti d'interesse della sezione sud-est dell'isola che contornano Mega City. Esistono però anche delle piccole arene circolari nelle quali vi sono sempre due katane: una è a nord di Mega City, un'altra ad ovest di Fonti Fatue, una a sud-ovest di Crocevia Kenjutsu e l'ultima a nord di Riccio in Rete. Se non sapete come raggiungere questi luoghi, potete dare uno sguardo all'immagine della mappa che abbiamo realizzato per voi e che potete trovare in calce alla guida.

Come usare la Lama Cinetica

In maniera molto simile al Martello Onda d'Urto che ha ormai abbandonato il gioco ed è stato riposto nel Magazzino, la Lama Cinetica dispone di due diverse mosse: una dedicata principalmente all'offensiva e l'altra al movimento. Con la pressione del grilletto destro (R2 su PlayStation, RT su Xbox) si attiva il Fendente di respinta, che consiste in una serie di attacchi che danneggiano il bersaglio e, al contempo, lo respingono violentemente all'indietro. Molto più particolare è l'Attacco in scatto, che con il grilletto sinistro (L2 su PlayStation, LT su Xbox) fa sì che il personaggio carichi un colpo per qualche istante e poi si proietti in avanti. Questa mossa, che di spone di tre cariche che si ripristinano nel tempo, può essere eseguita anche in aria e non è solo utile per danneggiare i nemici, ma anche e soprattutto per spostarsi rapidamente in qualsiasi direzione.

