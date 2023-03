Fortnite Mega: da Eren Jaeger alla Katana, tutte le novità della Stagione 2

Pur senza particolari sorprese a causa dell’ondata di leak senza precedenti che hanno svelato ogni singolo dettaglio dell’update, la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 4 è finalmente disponibile e stravolge buona parte della mappa con una corposa serie di novità che riguardano sia l’estetica che il gameplay. Scopriamole tutte.

Arriva Eren

Non c’è bisogno di ribadirlo, già lo sapete: il Battle Pass è ancora una volta il protagonista assoluto dell’aggiornamento, grazie anche alle sue 14 pagine di ricompense. Si comincia con la splendida skin leggendaria di Renzo il Distruttore, un elegantissimo scheletro-cyborg sul cui teschio vi è una spaccatura dalla quale fuoriesce una grossa cresta al neon reattiva. Come ogni costume del pass che si rispetti, anche il buon Renzo gode di svariate opzioni per la personalizzazione e nella seconda pagina si può già trovare lo stile bianco, che può essere impreziosito anche con un cappotto accedendo alla sezione delle ricompense extra. È poi il turno della skin in stile anime di Fortnite Mega, ovvero la coloratissima Imani, una giovane ragazza di colore che indossa un paio di occhialini 3D e indossa una felpa futuristica, il cui colore può essere personalizzato grazie agli stili extra. Dopo Imani alla pagina 3, arriva il mostruoso Tuono, che è un rettile alla moda di giorno ed un abile chef di notte: non a caso, è disponibile anche lo stile aggiuntivo Spuntino di Mezzanotte, con cui possiamo vedere la creatura con gli abiti da lavoro.

A pagina 7 troviamo invece Mystica, una sorta di demone-samurai anch’essa personalizzabile in svariati modi grazie agli stili presenti a pagina 8 e nelle ricompense extra del pass. Chi ha amato la skin Drift apprezzerà poi Stray, un nuovo personaggio con un costume dai numerosi stili che propone anche una variante della nota skin di Fortnite. Arriva solo a pagina 11 la bella Cordatesa, una guerriera dal costume da coniglio che, con il suo secondo stile, si trasforma in un feroce lupo. A chiudere il cerchio troviamo Mizuki Imperatrice del Fiume, una supponente regnante degli oceani armata di ventagli fatti di lame che, con le dovute personalizzazioni, può trasformare il suo abito tipico giapponese in una corazza.

Non poteva poi mancare quella che i fan di Fortnite continuano a chiamare ‘skin segreta’, sebbene non lo sia: stiamo parlando di Eren Jaeger, il protagonista assoluto di Attack On Titan che segna l’arrivo di un’altra importante collaborazione a tema anime/manga. Nel battle royale, il giovane è presente nella sua versione relativa alle prime stagioni, ovvero quella con la divisa del Corpo di Ricerca con tanto di emote che gli consente di fare il tipico saluto dell’esercito che protegge la città dai giganti. Non è chiaro se la seconda pagina di Eren Jaeger includa una semplice variante del personaggio o se sia possibile utilizzare un’emote integrata per farlo trasformare nel Gigante d’Attacco.

In attesa di scoprirlo, sappiate che il costo del pass è sempre lo stesso. A meno che non disponiate di un abbonamento attivo al servizio Fortnite Crew, con 950 V-Buck accederete a tutte le ricompense premium, invece con 2.800 V-Buck sbloccherete anche i primi 25 livelli, così da avere immediatamente parte delle skin e dei contenuti del pass.

Si va in Giappone

Se da una parte la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 4 manca di novità sostanziali sul fronte ludico – niente modalità in prima persona, almeno per il momento -, dall’altra il nuovo aggiornamento ha stravolto la mappa, modificandone in maniera importante un quarto. Tutta l’area in basso a destra è stata rimpiazzata da punti d’interesse a tema orientale, con Mega City che spicca su tutte le altre: stiamo parlando di una città futuristica in stile Neo Tokyo in cui dominano luci al neon e strutture tecnologiche. La peculiarità di questa zona consiste nella presenza di binari colorati che i giocatori possono utilizzare per grindare, così da spostarsi velocemente o tentare un approccio più dinamico agli scontri a fuoco. Le restanti tre aree, intitolate Fonti Fatue, Riccio in Rete e Crocevia Kenjutsu, guardano invece al passato e propongono edifici ispirati al Giappone feudale contorniati da deliziosi giardini zen con alberi di pesco in fiore.

Una piccola rivoluzione ha coinvolto anche i mezzi di trasporto, visto che un’ambientazione simile non poteva che essere accompagnata da bolidi all’altezza. Per questo motivo sono ora disponibli la velocissima moto sportiva Victory Crown Rogue e l'auto da derapata Nitro Drifter. Ad eccezione di qualche altra auto, si tratta degli unici mezzi attualmente disponibili nel battle royale, visto che moto da cross e motoscafo sono stati rimessi in Magazzino insieme alle modifiche per veicoli (pneumatici chonkers e acchiappamucche).

Solo in un secondo momento si potrà sfruttare il Dispositivo di manovra tridimensionale, un nuovo gadget mitico che probabilmente arriverà nel gioco con un set di skin legate all’Attacco dei Giganti nel negozio oggetti. Dopotutto una collaborazione di tale importanza non può includere un solo personaggio e quasi sicuramente vedremo l’arrivo di Mikasa e compagni, magari anche con qualche sorpresa.

Un nuovo arsenale

Fortnite Mega ha apportato qualche ritocchino anche all’arsenale, visto che sono stati mandati in pensione lo Scar, il Famas, gli archi, il Martello Onda d’Urto e buona parte delle armi della passata stagione. A compensare la dipartita di tutti questi strumenti di morte ci pensano le quattro nuove e futuristiche armi stagionali. La prima è la Lama Cinetica, una katana tecnologica che i giocatori possono sfruttare sia per eliminare gli avversari che per eseguire agilissimi scatti in avanti. Troviamo poi il Fucile d’Assalto Silenziato Marasma, il Fucile a Pompa Marasma e il Fucile a Impulsi Potenziato. In tutti e tre i casi, si tratta di rivisitazioni in chiave futuristica di bocche da fuoco già viste nel battle royale gratis e che tornano con piccole differenze. A proposito di vecchie armi, gli sviluppatori hanno tirato fuori dal Magazzino l’amatissimo Fucile pesante da combattimento, il Fucile di precisione pesante, il DMR Cobra e il Soffio di Drago (per la gioia di tutti i cecchini).

A dare una piccola scossa al gameplay ci pensano anche i nuovi Ottimizzatori della Realtà e il ritorno del Succo Succoso, che ora ripristina contemporaneamente salute e scudo. Si tratta quindi di un preziosissimo consumabile che si può ingurgitare prima di ingaggiare un nemico e aumentare a dismisura le possibilità di sopravvivenza. Insomma, le novità non mancano e non è detto che nelle prossime settimane non siano in arrivo altre importanti modifiche al gioco.