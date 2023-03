Fortnite Mega: ecco gli orari della manutenzione, nuovi teaser svelano 2 skin

Sembrerebbe che oggi sia ufficialmente iniziato il momento dei teaser di Fortnite Mega, ovvero la Stagione 2 del Capitolo 4 in arrivo tra soli pochi giorni. In attesa di poter mettere le mani sui nuovi contenuti, Epic Games ha svelato alcune delle skin in arrivo, confermando inoltre a che ora verranno spenti i server venerdì prossimo.

Le immagini che fungono da teaser mostrano due diversi personaggi all'interno di un'ambientazione che rispecchia in tutto e per tutto quanto anticipato dai leak negli scorsi giorni: si tratta infatti di una città futuristica e piena zeppa di neon il cui stile è palesemente ispirato al Giappone. I personaggi corrispondono ad una sorta di dinosauro antropomorfo e ad una guerriera orientale armata di due ventagli fatti di lame, simili alle armi di Kitana in Mortal Kombat. Anche in questo caso, entrambe le skin sono pressoché identiche a quelle degli artwork trafugati qualche giorno fa e ciò non può che darci l'ennesima conferma di come tutte le anticipazioni siano più che affidabili. Insomma, ormai ci sono ben pochi dubbi sull'arrivo di una collaborazione con Attack on Titan in Fortnite Mega.

In attesa di poter vedere anche il costume di Eren Yaeger ed il suo dispositivo di movimento tridimensionale, vi informiamo che la manutenzione dei server verrà eseguita a partire dalle ore 8:00 italiane del prossimo venerdì 10 marzo 2023. Come al solito, il team di sviluppo non ha fornito indicazioni precise sulla durata di questa fase e non sappiamo per quanto tempo Fortnite resterà offline.