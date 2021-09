Fortnite messo in blacklist da Apple: potrebbero passare anni prima del suo ritorno su iOS

Nonostante il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Yvonne Gonzalez Rogers, abbia emesso la sua iniziale sentenza, la diatriba legale tra Epic Games e Apple può dirsi tutt'altro che conclusa, con entrambe le compagnie che sembrano rimanere saldamente sul piede di guerra.

Pur vero che Apple dovrà consentire altri metodi di pagamento in-app sui suoi dispositivi a partire dal 9 dicembre, Epic Games non ha raggiunto tutti i suoi obiettivi, ed è per questo che la compagnia capitanata da Tim Sweeney ha deciso di fare appello. Tuttavia, fino a quando il caso non sarà archiviato e risulterà non appellabile, Apple ha deciso di mettere in blacklist Fortnite e non consentire l'agognato ritorno del Battle Royale su iOS.

La Mela si era detta disponibile ad accogliere nuovamente Fortnite nel suo store qualora Epic si fosse adeguata alle sue regole, cosa che Epic si è detta disposta a fare per consentire l'immediato ritorno del suo gioco. Tuttavia è arrivato un imprevisto dietro front in questo senso, ed è stato deciso di porre un veto a Fortnite che - come sottolinea Sweeney - potrebbe durare da qui fino a cinque anni, ovvero nel periodo di tempo in cui potrebbe protrarsi la faida tra i due colossi. Fino a quando la disputa non sarà davvero conclusa, insomma, non sarà possibile scaricare e giocare Fortnite sulle piattaforme Apple, e al momento la situazione sembra essere giunta ad un vicolo cieco.