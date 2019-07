Fortnite: Metallo Pesante è la nuova MAT dell'evento 14 Giorni d'Estate

Premuratisi di svuotare il Magazzino delle armi di Fortnite per farci impugnare il Fucile d'Assalto con Mirino Termico, i ragazzi di Epic Games si danno all'Heavy Metal con la nuova modalità a tempo di Fortnite Battaglia Reale disponibile nel Day 8 dell'evento 14 Giorni d'Estate.

Come suggerisce il nome stesso della nuova MAT, nelle attività da svolgere sull'isola di Fortnite con la modalità Metallo Pesante potremo trovare nelle casse di bottino solo armi nella loro variante "Pesante", dando così vita a battaglie a dir poco esplosive che premieranno la rapidità nei movimenti e il tempismo nell'acquisizione degli equipaggiamenti presenti nelle casse.

Una volta effettuato lo schieramento nelle sfide della MAT Heavy Metal, gli appassionati dello sparatutto multiplayer di Epic Games potranno acquisire metallo più velocemente grazie a un boost nella funzione di raccolta. Anche i tempi della Tempesta saranno più rapidi, un accorgimento preso dagli sviluppatori statunitensi per garantire un alto livello di coinvolgimento degli utenti anche nelle fasi iniziali della battaglia, e questo a prescindere dal proprio livello di esperienza o dalla "fortuna" avuta nel raggiungere per primo le casse di bottino.

Prima di lasciare a voi ogni commento ulteriore sulla modalità a tempo Metallo Pesante, vi ricordiamo che su queste pagine potete recuperare le nostre guide con tantissimi consigli per superare velocemente le sfide dell'evento di Fortnite 14 Giorni d'Estate, come quelle che prevedono di rimbalzare su un ombrellone gigante in partite diverse e di cercare gli unicorni gonfiabili nei quadranti della mappa.