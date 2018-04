Fortnite: le meteore stanno cominciando a precipitare al suolo causando delle esplosioni!

A distanza di diverse settimane dal primo avvistamento della cometa in Fortnite Battaglia Reale e dopo innumerevoli speculazioni, qualcosa sta finalmente accadendo.

A giudicare dalle numerose segnalazioni che si stanno moltiplicando in rete in queste ore, pare proprio che le meteore stiano cominciando a precipitare a suolo durante le normali partite. Diversi utenti hanno già provveduto a caricare dei video che testimoniano l'accaduto, che potete guardare in fondo a questa notizia. È capitato anche a voi?

Gli urti stanno avvenendo in maniera completamente casuale generando delle vere e proprie esplosioni e, per il momento, pare non stiano provocando nessun cambiamento sostanziale alla mappa di gioco. Tutto ciò sta accadendo a breve distanza dalla pubblicazione della prima immagine d'anteprima della Stagione 4, avvenuta poche ore fa, che mostra proprio una meteora e quello che sembra essere a tutti gli effetti un supereroe.

Vi ricordiamo che la Stagione 3 terminerà ufficialmente il prossimo 30 aprile. Non è ancora chiaro quando comincerà la quarta, ma a giudicare dagli ultimi sviluppi è molto probabile che inizi subito dopo, forse già il primo maggio. Vi terremo aggiornati al riguardo. Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, iPhone e iPad. La modalità Battaglia Reale può essere giocata gratuitamente, ma supporta le microtransazione per skin e altri oggetti di natura esclusivamente estetica.