Fortnite Mezz'Inverno: come aprire tutti i regali e ottenere due skin gratis di Natale

A pochi giorni dall'inizio di Mezz'Inverno 2022, l'evento di Natale di Fortnite Capitolo 4, è possibile iniziare a sbloccare le skin gratis che Epic Games ha messo a disposizione di tutti i suoi utenti.

Accedendo al Rifugio dal menu principale del battle royale free to play, infatti, si entra nell'edificio ricco di regali. All'interno di ognuno di questi pacchetti è possibile trovare un elemento cosmetico gratuito di Fortnite Capitolo 4 e tra i vari doni disponibili troviamo dorsi decorativi, coperture per armi e veicoli, deltaplani, spray, emote, scie e chi più ne ha più ne metta. In mezzo a tutti questi doni vi sono anche due costumi che si possono ottenere in maniera completamente gratuita, sebbene i pacchetti che li contengono non possano essere aperti immediatamente. Ci riferiamo alle skin Adeline Artica e Guff Pronto alla slitta, i quali sono situati rispettivamente nella porzione sinistra e in quella destra dello schermo. Per poter spacchettare il regalo che contiene la skin, occorre prima aprire ogni singolo pacco di quel lato dello schermo. Nel caso di Adeline Artica, la skin si nasconde nel grosso pacco verde situato a sinistra rispetto al divano con Jonesy. Guff Pronto alla slitta è invece nel pacchetto fra le mani del personaggio alla destra del divano.

Va precisato che i giocatori possono aprire un solo regalo al giorno, ma il contatore dei pacchetti da aprire è cumulativo: questo significa che è possibile recuperare senza alcun tipo di problema tutti i pacchetti non aperti nei giorni precedenti. In poche parole, potrete accedere anche l'ultimo giorno dell'evento (vi ricordiamo che Mezz'Inverno terminerà alle ore 15:00 del fuso orario italiano del prossimo 3 gennaio 2023) per spacchettare ogni singolo contenitore nascosto all'interno del rifugio.

Nel caso in cui foste curiosi di scoprire in anticipo i contenuti di ogni singolo regalo, vi lasciamo ad un video che mostra l'unboxing di tutti i pacchi nel rifugio di Mezz'Inverno 2022, così che possiate sbloccare le ricompense gratuite nell'ordine che più vi aggrada.

Vi ricordiamo inoltre che avete ancora qualche giorno di tempo per riscattare la skin gratis di Natale di Fortnite per gli utenti PC, la quale può essere sbloccata ed utilizzata con un semplice trucco anche sulle altre piattaforme. Non dimenticate di dare anche uno sguardo alla guida su come completare tutte le sfide di Fortnite x My Hero Academia e ottenere uno zaino gratis.