Fortnite Mezz'Inverno: come scaldarsi accanto al ceppo natalizio di Rifugio Confortevole

Nel corso delle ultime ore è ufficialmente partito l'evento Mezz'Inverno di Fortnite Capitolo 3, il quale non è altro che l'evento a tema natalizio del battle royale targato Epic Games. Come sempre, sono disponibili tantissime ricompense gratuite e alcune di queste si ottengono completando semplici sfide. Scopriamo i dettagli sulla prima.

La prima delle sfide Mezz'Inverno di Fortnite chiede ai giocatori del free to play di "scaldarsi accanto al ceppo natalizio di Rifugio Confortevole" e, a differenza di quanto si possa pensare, è una missione che si può completare in una manciata di secondi. Il primo passo da seguire per il completamento di questa sfida consiste nell'avviare il battle royale gratis e poi selezionare la modalità Battaglia Reale, così da accedere al menu principale. A questo punto scorrete tra le schede della lobby con i tasti dorsali del controller (o con il cursore del mouse) fino a spostarvi alla piccola icona a forma di fiocco di neve in alto a destra. Così facendo vi verrà permesso di premere un tasto per "Visitare il rifugio" nel quale ottenere una serie di ricompense gratuite, ma non è l'apertura dei pacchetti il vostro obiettivo del momento.

Spostate il cursore fino a selezionare il buon Babbo Natale seduto sulla sedia e in procinto di sorseggiare una bevanda fumante. Selezionando il personaggio, la schermata si avvicinerà a lui e vi permetterà di evidenziare il camino e cliccarci sopra con l'apposito tasto. Inquadrerete così la fiamma, la quale andrà osservata per una manciata di secondi. A questo punto ritornate nel menu principale del gioco e, nel giro di qualche istante, noterete come la missione verrà considerata completata e sarete più vicini allo sblocco delle ricompense gratuite di Natale.

