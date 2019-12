Fortnite Mezz'Inverno Giorno 10: l'Arco Esplosivo è la nuova arma fuori magazzino

L'evento Mezz'Inverno di Fortnite prosegue senza interruzioni tenendo impegnati durante le festività tutti i giocatori del celebre battle royale. Andiamo alla scoperta delle novità riservate da Epic Games.

Per prima cosa, è stata introdotta una nuova sfida, ovvero "Danneggia un avversario con del carbone". In palio c'è lo stile Ski per il dorso decorativo 2020 Kickflip, che potete ammirare in calce a questa notizia. La nuova sfida va quindi ad aggiungersi a quelle già rese disponibili nei giorni scorsi, ovvero:

L'arma Fuori Magazzino del giorno 10 è l': introdotta per la prima volta durante la Stagione 8, è stata riposta nel magazzino con la pubblicazione della patch 9.30 della Stagione 9.Potrete divertirvi con quest'arma, disponibile esclusivamente in variante Leggendaria, per 24 ore, dopodiché verrà sostituita da un'altra arma Fuori Magazzino. Ne approfittiamo per segnalarvi che si stanno verificando delle bufere di neve in Fortnite Battaglia Reale : che si tratti del preludio alla Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2?