Fortnite Mezz'Inverno Giorno 13: disponibile il Fucile di Precisione Pesante

L'evento Mezz'Inverno di Fortnite è arrivato al suo tredicesimo giorno. Andiamo alla scoperta delle novità che ci ha riservato oggi Epic Games.

Immancabile come sempre, è arrivata una nuova sfida, denominata "Cerca nelle ghiacciaie". Un incarico piuttosto semplice, il cui completamento vi ricompenserà con lo non comune Polar Ranagade, che potete visionare in calce a questa notizia. La nuova sfida va ad aggiungersi alle altre dodici già rese disponibili nei giorni scorsi, ovvero:

L'arma Fuori Magazzino del giorno 13 è il Fucile di Precisione Pesante: introdottoa per la prima volta durante la Stagione 5, è stato spostato nel magazzino al lancio della Stagione 1 del Capitolo 2 di Fortnite. Sarà disponibile nelle sue varianti Leggendaria (DPS 51,8) ed Epica (DPS: 49,5) solamente per 24 ore, dopodiché verrà sostituita da un'altra arma Fuori Magazzino. Ne approfittiamo per ricordarvi che oggi è stata resa disponibile la seconda skin gratis di Fortnite Mezz'Inverno.