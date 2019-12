Fortnite Mezz'Inverno Giorno 6: le Pistole Doppie tornano della Battaglia Reale

Prosegue l'evento Mezz'Inverno di Fortnite, che sta vivacizzando le festività di tutti i giocatori del celebre battle royale di Epic Games. Quest'oggi è cominciato il Giorno 6: andiamo alla scoperta di tutte le novità.

Tanto per cominciare, è stata introdotta una nuova sfida, ovvero "Balla vicino agli alberi delle feste in diversi luoghi indicati". Completando questo incarico riceverete in regalo l'emoticon Bundle Up, che potete ammirare in anteprima nell'immagine allegata in calce a questa notizia. Come procede con le altre sfide? Tra le nostre pagina trovate diverse guide al riguardo:

È stata inoltre svelata la nuova Arma Fuori Magazzino, che come tutte le altre rimarrà nel gioco solamente per ventiquattr'ore. Stiamo parlando delle Pistole Doppie, inserite per la prima volta durante la Stagione 4 e poi depositate nel magazzino nel corso della Stagione 9 di Fortnite, nell'ambito dell'aggiornamento 9:30. Sono disponibili in tre varianti: Non Comune (Danno 41; DPS 162), Epica (Danno 43; DPS 170) e Leggendaria (Danno 45; DPS 178). Divertitevi finché siete in tempo, poiché domani pomeriggio verranno nuovamente rimosse!