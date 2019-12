Fortnite Mezz'Inverno: è ora possibile riscattare la prima skin gratuita di Natale

Pare che in occasione della vigilia di Natale Epic Games voglia regalare ai propri utenti la prima delle due skin a tema natalizio dell'evento Mezz'Inverno di Fortnite Capitolo 2.

Per aggiungere il costume di Jonesy in versione albero di Natale non dovrete far altro che accedere alla nuova area di gioco (quella in cui vi recate quotidianamente a riscattare sfide e regali) e interagire con l'albero alla vostra destra, quello accanto al buffo soldato di legno che sorseggia del tè caldo e annusa un bastoncino di zucchero. Tenete premuto il tasto per aprire il regalo e in pochi secondi otterrete la skin in maniera completamente gratuita. Pare che al momento possano riscattare il regalo solo ed esclusivamente i giocatori console, mentre quelli PC dovranno attendere ancora qualche ora. In ogni caso vi basterà collegare il vostro account anche a Switch, Xbox One o PlayStation 4 per effettuare l'accesso all'account ed ottenere la skin.

Non è invece chiaro quando e come si potrà entrare in possesso dell'altra skin gratuita, la quale è presente in numerose immagini promozionali dell'evento e potrebbe arrivare in concomitanza con il nuovo anno.

