Fortnite e Miaoscolo: scopriamo le Sfide della Settimana 5 della Stagione 2

Gli esploratori dell'isola di Fortnite Battaglia Reale abbracciano finalmente Miaoscolo e le nuove Sfide della Settimana 5 da compiere partecipando alle attività della Stagione 2 del kolossal gratuito di Epic Games.

Con l'aggiornamento di oggi, giovedì 19 marzo, arriva infatti la nuova tornata di Sfide che ci terrà compagnia per tutto il fine settimana e per la prima metà della prossima. L'ultima serie di attività riguarderà perciò Miaoscolo, il singolare personaggio del battle royale di Epic che ha dato vita ad altrettanto buffi cosplay di Fortnite e Miaoscolo pieni di gatti.

Partecipando a questa infornata di sfide sarà possibile sbloccare Spettro o Ombra, i due stili della skin Miaoscolo del nuovo Battle Pass di Fortnite Capitolo 2. Come spesso avviene in questi casi, portare a termine le singole sfide sarà un gioco da ragazzi (o meglio, da felini!): basterà infatti raggiungere determinate aree della mappa e portare a termine attività risorsive come l'abbattimento dei nemici utilizzando una specifica arma.

Abbatti i giocatori con un Fucile d'Assalto da una distanza minima di 50 metri

Cerca i Forzieri nascosti a Borgo Bislacco e Brughiere Brumose

Recati presso Capanna Catasta, Cala Corallina e Sito dello schianto in una singola partita senza nuotare

Colpisci gli altri esploratori dell'isola utilizzando una Mitragliatrice

Infliggi danni ai nemici mentre utilizzi un Cartone Insidioso

Visita Baia del Naufragio, Stagno Flopper e lo Yatch

Dai un calcio a un pallone per lanciarlo a una distanza minima di 100 metri

Ottieni Salute e Scudi con del Pesce

Sopravvivi a una caduta da un'altezza minima di un palazzo di cinque piani

Colpisci e arreca danno agli scagnozzi con un Piccone

Cosa ne pensate di queste attività e ai bonus sbloccabili decidendo di parteciparvi? Sulle pagine di Everyeye.it trovate tutte le nostre guide per completare le Sfide della Settimana 5 della Stagione 2, più un articolo che spiega come ricevere 110 V-Buck gratis a Fortnite il 19 marzo.