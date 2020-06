Fortnite: il miglior posto per atterrare nella Stagione 3

Il Pro Player e content creator SypherPK ha pubblicato un video che mostra il miglior posto per atterrare nella Stagione 3 di Fortnite, gioco che ha visto la mappa cambiare nuovamente con la partenza della nuova season la scorsa settimana.

SypherPK ha riportato la sua esperienza in un video, rivelando che a suo avviso la strategia migliore è quella di atterrare sulla nave dei pirati che si trova solitamente ai bordi della mappa, sebbene la sua posizione sia estremamente variabile di partita in partita. La nave non può essere guidata in alcun modo ma a quanto pare atterrare sul battello fornirebbe diversi vantaggi ai giocatori come spiegato dallo stesso Sypher.

Fortnite Stagione 3 è partita ufficialmente il 17 giugno scorso dopo numerosi rinvii, la nuova season sta ottenendo un discreto successo di pubblico ed ha riportato alla luce vecchi rancori tra Ninja e Tfue, i quali hanno iniziato nuovamente a discutere animatamente su contenuti della terza stagione. La terza stagione di Fortnite finirà a fine agosto e dunque terrà compagnia ai giocatori per tutta l'estate con nuovi contenuti in arrivo su base settimanale, come promesso da Epic Games.