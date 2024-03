Fortnite: le migliori impostazioni per giocare alla grande su PS5

Volete essere più forti nei match di Fortnite Capitolo 5 quando giocate su PlayStation 5? Allora dovreste provare a modificare le opzioni relative al controller, così da utilizzare quelle migliori.

Per chi non lo sapesse, raggiungere il menu delle impostazioni di Fortnite Capitolo 5 è davvero semplice. Dalla schermata della lobby, premete il tasto Options per aprire la lista amici e, da qui, spostate il cursore sull'icona a forma di ingranaggio per poi premere X. Vi ritroverete così nel menu delle opzioni: a questo punto, spostatevi nella tabella Controller, quella con l'icona a forma di controller con dietro un ingranaggio.

Ora modificate le seguenti opzioni:

Input

Corsa automatica controller: Sì

Costruisci immediatamente (Professionista della costruzione): Sì

Modifica tempo di pressione: 0,100 secondi

Tempo pressione scivola: 0,100 secondi

Reset assi telecamera: Inclinazione

Tempo reset telecamera: 0,100 secondi

Vibrazione: No

Sensibilità

Sensibilità visuale: 7 (veloce)

Sensibilità mira (mirino): 7 (veloce)

Moltiplicatore sensibilità in modalità Costruzione: 2,0x

Moltiplicatore sensibilità in modalità Modifica: 2,1x

Usa le opzioni avanzate: Sì

Avanzate - Sensibilità visuale

Velocità orizzontale visuale: 40%

Velocità verticale visuale: 40%

Accelerazione rotazione orizzontale: 0%

Accelerazione rotazione verticale: 0%

Tempo crescita accelerazione rotazione: 0,00 secondi

Accelerazione immediata durante la costruzione: No

Avanzata - Sensibilità mirino

Velocità orizzontale della visuale con mirino: 8%

Velocità verticale della visuale con mirino: 8%

Potenziamento orizzontale rotazione mirino: 0%

Accelerazione rotazione verticale mirino: 0%

Tempo crescita accelerazione mirino: 0,00 secondi

Avanzate - Sensibilità visuale

Tempo di smorzamento visuale: 0,00 secondi

Guarda la curva di comando: Esponenziale

Intensità mira assistita: 100%

Zona morta controller

Zona morta levetta sinistra: 5%

Zona morta levetta destra: 5%

Se non vedete alcune delle opzioni indicate poco più sopra, significa che non avete abilitato l’opzione Usa le opzioni avanzate nella tabella Sensibilità: una volta attivata questa impostazione, come per magia vedrete spuntare tutte le opzioni per modificare ogni singolo particolare legato al sistema di mira e spostamento della visuale.

