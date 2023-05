Fortnite: Miles Morals sta per arrivare, in tempo per Spider-Man Across The Spider-Verse

Sono tanti i personaggi Marvel che nel corso degli anni sono apparsi in Fortnite, tra questi troviamo anche Peter Parker/Spider-Man mentre questo onore non è (ancora) mai toccato a Miles Morales... ma presto le cose dovrebbero cambiare.

Secondo quanto riportato dal leaker e dataminer ShiinaBR, Miles Morales debutterà in Fortnite in un periodo compreso tra il 18 maggio e l'8 giugno, in verità un timeframe piuttosto esteso che serve però a darci una indicazione chiara: Miles Morales farà la sua comparsa nel Battle Royale nl corso della tarda primavera.

E non si tratta di un periodo casuale dal momento che la finestra in questione coincide con il debutto al cinema di Spider-Man Across the Spider-Verse, Miles Morales dovrebbe dunque comparire in Fortnite come parte della campagna marketing del nuovo film ambientato nello Spiderverso.

Oltre alla skin di Miles Morales arriveranno anche una serie di missioni speciali e presumibilmente anche altri bonus, al momento però è tutto avvolto nel mistero ed Epic Games non ha annunciato nulla riguardo la prossima collaborazione con Marvel e l'evento crossover con Spider-Man Across the Spider-Verse.

E voi cosa ne pensate? Siete favorevoli al debutto del personaggio Miles Morales in Fortnite oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.