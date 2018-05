Fortnite: i Milwaukee Brewers giocano a Battle Royale...allo stadio

Mentre sono tutti impegnati a trovare il Guanto dell'Infinito per calarsi nei panni di Thanos, la squadra di baseball dei Milwaukee Brewers ha alzato l'asticella delle sessioni di gioco nel Battle Royale di Fortnite a un livello completamente nuovo, giocando sul jumbotron del Miller Park Stadium.

Fortnite, inutile ricordarlo, è entrato a gamba tesa nella cultura mainstream con una forza devastante. Molte celebrità come Drake, atleti (soprattutto NBA) e altre personalità famose (o rese famose dallo stesso titolo come Ninja) hanno più volte dato prova e messo in mostra tutto il loro amore per il titolo targato Epic Games.

Sia il pubblico che i membri della community, inoltre, hanno sempre elogiato l'operato del team di sviluppo per la sua capacità di dare peso ai feedback provenienti dai giocatori sin dal rilascio del titolo e per l'impegno profuso nel fornire sempre un'esperienza di gioco fresca grazie ad aggiornamenti e patch settimanali.

Ora sembra che Fortnite si sia fatto strada anche nella Major League Baseball in grande stile.

Qualche ora fa, infatti, l'account Twitter dei Milwaukee Brewers ha pubblicato un video molto particolare, in cui si possono vedere vari giocatori della squadra giocare al battle royale sul jumbotron dello stadio direttamente dagli spalti. Certo, con il sole contro non deve esser stata un'impresa facile ma volete mettere giocare in uno stadio su uno schermo gigante e, soprattutto, all'aria aperta?